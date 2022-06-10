Истории

Рожденный в СССР: 5 лучших книг о советских людях

Можно долго спорить о том, какой же на самом деле была жизнь в разные годы существования СССР, какие у нее были плюсы и минусы. Но мы предлагаем рассмотреть эту эпоху через призму литературы