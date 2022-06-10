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Новости

Убить, чтобы вылечить: пациентам с хронической болью поможет холод

Бррр…

Александра Гомбожапова10 июня 2022

Новости

Вандалы в Риме: туристы на самокатах повредили известную достопримечательность на €25 тысяч

Нарушителям грозят штрафы, а в худшем случае и тюремное заключение

Виктор Плешаков10 июня 2022

Новости

Шрамы украшают динозавров: палеонтологи рассмотрели у древних ящеров пупок

Пситаккозавра просветили лазером

Ева Белецкая10 июня 2022

Новости

Есть вещи поважнее: ученые запретили женщинам делать уборку по выходным

Важно расставить приоритеты, пока не стало слишком поздно

10 июня 2022

Путешествия

Экономный лайфхак: как туристам бесплатно получить номер в ОАЭ

Арабская ночь не ударит по кошельку

Виктор Плешаков10 июня 2022
Вопрос-ответВсе ответы
Чем отличается пастеризованное молоко от ультрапастеризованного?
Какой заповедник России самый маленький?
Какими газами заполнена пустота в центре дыни?
Можно ли выращивать табак в России?
Зачем рыхлят почву?

Истории

От ужаса колотится сердце: 5 самых страшных в мире фильмов

Любителям пощекотать себе нервы многие современные ужастики кажутся детской сказкой на ночь, но среди них есть фильмы, заставляющие сердце выскакивать из груди

Редакция

Путешествия

Нырнуть в Баренцево море и поймать волну в Финском заливе: 5 направлений для экстремального водного туризма в России

Рассказывают профессионалы и опытные любители активного отдыха и спорта на воде

Ксения Барулина

Истории

Рогатый, водяной, королевский: 7 жутких, но прекрасных пауков

Многие люди боятся пауков, это одна из самых распространенных фобий с мире. Однако наша подборка поможет победить этот страх (но это не точно)

9 июня 2022

Истории

Рожденный в СССР: 5 лучших книг о советских людях

Можно долго спорить о том, какой же на самом деле была жизнь в разные годы существования СССР, какие у нее были плюсы и минусы. Но мы предлагаем рассмотреть эту эпоху через призму литературы

Редакция9 июня 2022

Истории

Съедобный или ядовитый? Быстрый тест на знание грибов

Угадайте, из какого гриба можно варить суп, а какой смертельно опасен

9 июня 2022
Поток событийВсе новости
Новый HAVAL Dargo: комплектации и цены
10 июня 2022
«Дюна»: 35 лет. Страна Лимония с Большого бодуна
9 июня 2022
В терминалы В и С аэропорта Шереметьево на Аэроэкспрессе
9 июня 2022
На ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России «Подорожник»
9 июня 2022

Новости

Снимать ли наличные с карт прямо сейчас: объясняет эксперт

Люди обеспокоены сложной экономической ситуацией

9 июня 2022

Истории

Война дала и отобрала все: каким был «несравненный партизан» Нестор Махно

Смыслом жизни Нестора Махно была война. Она дала ему любовь, товарищей, власть. Она вошла в его кровь, чтобы остаться там навсегда. А когда настало время мира, он оказался не у дел…

Василий Голованов

Новости

Никогда не поливайте днем: 6 ошибок, из-за которых у вас плохой урожай картошки

Эксперт рассказал, как напитать растущий корнеплод влагой, не повредив ему

9 июня 2022

Новости

Кто чаще использует косметику: женщины с высокой или низкой самооценкой?

Важно, о каком именно виде самооценки идет речь

9 июня 2022

Новости

29 частиц на литр: ученые растопили свежий снег в Антарктиде и нашли там пластик

Загрязнен даже единственный континент Земли без постоянного населения и городов

Александра Гомбожапова9 июня 2022

Истории

«Форбсу» и не снилось: 9 cамых богатых людей в истории

С тех пор как один наш предок понял, что при помощи дубины можно отобрать шкуру мамонта у соплеменника, человечество делится на богатых и бедных. Все попытки уравнять их, разделив доходы поровну, успехом не увенчались

Егор Максимов

Новости

Тиран-развратник или строитель России? Россияне оценили роль Петра Первого в истории

9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения легендарного императора

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9 июня 2022

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Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя: объясняем, почему

Рассказываем, что за праздник отмечают в России 12 июня 2022 года и как мы отдыхаем в эти дни

Редакция9 июня 2022

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Стали известны подробности жизни на Красной планете

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Навыки выживания: что делать, если вы заблудились в лесу

Советы эксперта, которые могут спасти вам жизнь

Дарья Тарасенко

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Что такое тревога и как с ней справляться: 6 простых и эффективных стратегий

Наши тревоги не определяют нас, но они могут осложнить нам жизнь. Разбираемся с психологом, как вернуть себе жизнь без страха

Редакция8 июня 2022

Истории

Алкомаркеты пустые, проезд в метро — 6 рублей: впечатления россиянина от жизни в Ташкенте

Переехавший из Новосибирска рассказал, чем живет среднеазиатский мегаполис

8 июня 2022
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