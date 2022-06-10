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Нарушителям грозят штрафы, а в худшем случае и тюремное заключение
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Пситаккозавра просветили лазером
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Важно расставить приоритеты, пока не стало слишком поздно
Путешествия
Арабская ночь не ударит по кошельку
Истории
Любителям пощекотать себе нервы многие современные ужастики кажутся детской сказкой на ночь, но среди них есть фильмы, заставляющие сердце выскакивать из груди
Путешествия
Рассказывают профессионалы и опытные любители активного отдыха и спорта на воде
Истории
Многие люди боятся пауков, это одна из самых распространенных фобий с мире. Однако наша подборка поможет победить этот страх (но это не точно)
Истории
Можно долго спорить о том, какой же на самом деле была жизнь в разные годы существования СССР, какие у нее были плюсы и минусы. Но мы предлагаем рассмотреть эту эпоху через призму литературы
Истории
Угадайте, из какого гриба можно варить суп, а какой смертельно опасен
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Люди обеспокоены сложной экономической ситуацией
Истории
Смыслом жизни Нестора Махно была война. Она дала ему любовь, товарищей, власть. Она вошла в его кровь, чтобы остаться там навсегда. А когда настало время мира, он оказался не у дел…
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Эксперт рассказал, как напитать растущий корнеплод влагой, не повредив ему
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Важно, о каком именно виде самооценки идет речь
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Загрязнен даже единственный континент Земли без постоянного населения и городов
Истории
С тех пор как один наш предок понял, что при помощи дубины можно отобрать шкуру мамонта у соплеменника, человечество делится на богатых и бедных. Все попытки уравнять их, разделив доходы поровну, успехом не увенчались
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9 июня 2022 года исполняется 350 лет со дня рождения легендарного императора
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Правило работает для всех рас и этносов
Фото дня
В кадре: «Хороша я! Ах, как хороша!»
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Рассказываем, что за праздник отмечают в России 12 июня 2022 года и как мы отдыхаем в эти дни
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Стали известны подробности жизни на Красной планете
Путешествия
Проверьте, насколько ответственно вы относитесь к дикой природе
Путешествия
Советы эксперта, которые могут спасти вам жизнь
Истории
Наши тревоги не определяют нас, но они могут осложнить нам жизнь. Разбираемся с психологом, как вернуть себе жизнь без страха
Истории
Переехавший из Новосибирска рассказал, чем живет среднеазиатский мегаполис