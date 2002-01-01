Альманах «Полдень. XXI век»

Первый номер журнала «Полдень. XXI век» вышел в мае 2002 года. Главный редактор и основатель «Полдня» Борис Стругацкий изначально задумывал его как «толстый» литературный журнал, целиком посвященный отечественной фантастике. «Полдень. XXI век» издавался с периодичностью один раз в два месяца и объединял под своей обложкой фантастику и реализм, популярные жанры и серьезную прозу.

В разные годы на страницах журнала публиковались произведения С. Витицкого, Александра Бачило, Кира Булычева, Дмитрия Быкова, Александра Зорича, Леонида Каганова, Андрея Лазарчука, Святослава Логинова, Евгения Лукина, Сергея Лукьяненко, Геннадия Прашкевича и других авторов.

С мая 2007 года «Полдень. XXI век» стал альманахом и изменил формат, превратившись, по сути, в книжную серию, пополняемую ежемесячно. Сохранив верность художественно-литературным традициям, «Полдень» обзавелся новыми рубриками и получил возможность печатать с продолжением достаточно объемные произведения, которые раньше были для него не доступны. Формат и объем издания уменьшились, зато периодичность удвоилась. Кроме того, «Полдень» стал более доступным по цене и уже появился на полках некоторых книжных магазинов.

С Февраля 2013 года выпуск альманаха прекращен.

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